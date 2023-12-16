Пристегиваются в автомобилях более 60% татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не игнорируют ремни безопасности будучи пассажирами автомобиля 62% жителей Татарстана. Такие данные в ходе исследования получили аналитики портала «Дром».

Пристегиваются только сидя на переднем пассажирском кресле 31% опрошенных. Вообще не используют ремни безопасности лишь 7% респондентов.

Татарстан занял первую строчку рейтинга среди регионов по частоте регулярного использования пассажирами автомобилей ремней безопасности. Также в тройку лидеров вошли Свердловская область (60%) и Пермский край (59%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напротив, чаще остальных не пристегиваются сидя на пассажирском сидении жители Забайкальского края, Иркутской области и Краснодарского края — в этих субъектах так поступает каждый четвертый.

Напомним, с начала 2023 года в Татарстане в результате аварий на дорогах погибли 258 человек. Смертность на дорогах Татарстана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась. Несмотря на это, показателей национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в некоторых районах достичь не удалось.

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Галия Гарифуллина