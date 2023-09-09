Глава Минпромторга Татарстана рассказал, как решить проблему с нехваткой кадров

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко предложил привлекать в республику работников из соседних регионов с помощью строительства «быстрого» доступного жилья. Предложение он озвучил на совещании в Доме правительства республики.

В качестве примера он привел предприятия КАМАЗ и Haier. В первом случае для работников запланировано строительство шести домов арендного типа, из которых один дом на 170 квартир будет сдан в этом году. Остальные здания будут построены в 2024-2025 годах. Haier на свои средства уже построил современное общежитие на 900 человек. Это два жилых пятиэтажных блока на 275 комнат. Как напомнил глава ведомства, для проживающих созданы все необходимые условия, включая столовую, магазин, спортзал.

— Как мы видим, эффективное развитие отраслей промышленности невозможно без стратегических подходов, включающих в себя не только рынки сбыта, организацию производства, но и социальную обеспеченность работников, — высказал свою точку зрения Коробченко.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, одна из проблем Татарстана — нехватка кадров в период высокого туристического сезона. Острее всего она ощущается в летний период, когда количество гостей увеличивается в два раза.



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Айрат Назипов