ХК «Нефтехимик» подписал канадского нападающего магнитогорского «Металлурга»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из video.khl.ru

Канадский нападающий Жан-Себастьен Ди подписал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком». В татарстанский клуб 29-летний форвард перешел из магнитогорского «Металлурга».

В 18 играх спортсмен набрал 6 (3+3) очков. Одну из шайб Жан-Себастьен Ди забил в ворота «Нефтехимика».

До переезда в КХЛ новичок «волков» выступал в НХЛ. Он играл за «Питтсбург», «Нью-Джерси», «Баффало» и «Аризону». Всего в главной заокеанской лиге Ди сыграл 37 матчей в которых набрал 7 (5+2) очков. В АХЛ нападающий провел более 500 матчей, набрав в них 341 (153+188) очко.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Нижнекамский коллектив занимает 10-е место в турнирной таблице на «Востоке». Дружина Олега Леонтьева проиграла семь матчей к ряду. В последнем поединке «Нефтехимик» всухую уступил «Ладе».

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Айрат Назипов