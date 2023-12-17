Главное о коронавирусе за неделю: в Татарстане тысяча заболевших, обновленный «Спутник Лайт» пустили в оборот
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 11 по 17 декабря 2023 года. Так, в республике уже больше тысячи заболевших, в стране обновили «Спутник V», а в США проводили исследования предшествовавшие пандемии.
В Татарстане сократилось число госпитализаций
- В Татарстане за неделю с 4 по 10 декабря выявили 1 371 случай заражения коронавирусом. Это на 48% больше, чем за прошлые 7 дней.
- Число выявленных за семь дней случаев заражения коронавирусом в республике впервые за долгое время превысило тысячу. За прошлую неделю — с 27 ноября по 3 декабря — COVID-19 заболели 927 жителей республики, а с 20 по 26 ноября — 645.
- С 4 по 10 декабря в РТ было госпитализировано 238 человек. Этот показатель на 10,9%, или на 29 человек, меньше, чем за предыдущую неделю.
- Вылечились от COVID-19 в республике за неделю 1 070 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 208 825 случаев выздоровления.
- Новых летальных исходов из-за коронавируса в Татарстане не выявлено. Всего от COVID-19 умерли 2 010 жителей республики.
В России число заболевших перевалило за 100 тысяч человек
- С 4 по 10 декабря коронавирусом заболели 107 174 россиянина. За предыдущую неделю этот показатель составлял 95 079 заболевших.
- За 49-ю неделю 2023 года в стране госпитализировано 9 451 человек с коронавирусом. Вылечились за этот период 97 345 россиян. Всего зарегистрировано 22 865 282 случая выздоровления от COVID-19.
- Умерли от коронавируса с 4 по 10 декабря 148 россиян. Всего с начала пандемии зафиксировано 400 864 летальных исхода.
- Общие показатели заболеваемости гриппом и пневмонией детей в Москве не превышают прошлогодних показателей. В городе около 1% дошкольных групп и классов отправили на карантин. Как сообщает столичный департамент здравоохранения, в российской столице отмечается обычный вариант развития эпидемиологической обстановки, характерной для осенне-зимнего сезона. Уровень заболеваемости не превышает сезонных показателей.
- Число заболевших COVID-19 в Волгоградской области за месяц выросло более чем в пять раз — до 578. По данным областного Роспотребнадзора, в регионе продолжает циркулировать геновариант COVID-19 «омикрон».
- Около 3 тысяч человек заболели ковидом в Воронежской области за неделю. Это почти на 26% выше уровня предыдущих семи дней. Неделей ранее в регионе было выявлено 2 349 случаев, тогда рост за наделю составил 57,2%.
- Заболеваемость ОРВИ стала причиной закрытия 66 классов в 21 школе в Новосибирске. Также выявлены два случая COVID-19. В 54 детских садах города закрыты или под наблюдением находятся 76 групп. Полностью закрытых детских садов нет.
- Первые партии вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом введены в гражданский оборот.
Минобороны России получило документы об исследованиях США коронавирусов
- Минобороны России получило в распоряжение отчетные документы, указывающие на проведение США исследований коронавирусов в период с 2016 по 2020 годы. Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, по странному стечению обстоятельств пандемии предшествовал целый ряд научно-исследовательских проектов по системному изучению коронавирусов, которые финансировались американской администрацией.
- Индийские ученые обнаружили в организме человека скрытые частицы коронавируса SARS-CoV-2, которые не удавалось обнаружить стандартными методами тестирования. В лабораторных условиях инфицированные внеклеточные везикулы продемонстрировали способность передавать вирус непораженным клеткам.
- Медики из США обнаружили, что у значительной части пациентов, перенесших грипп в недавнем прошлом, развивается набор долгосрочных негативных последствий заражения вирусом, схожих с проявлениями постковидного синдрома. Как заявили специалисты, многие люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, страдают в последующие несколько месяцев от постковидного синдрома. Он выражается в хронической усталости, выпадении волос, одышке и обострении многих хронических заболеваний, что повышает риск преждевременной смерти и, предположительно, связано с постоянно высокой активностью иммунной системы. Нечто похожее характерно и для гриппа.
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