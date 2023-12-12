Обновленный «Спутник Лайт» ввели в гражданский оборот в России

Фото: Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первые партии вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом введены в гражданский оборот. Это следует из данных Росздравнадзора.

— Росздравнадзор выдал разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» с новым составом производства ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, — цитирует «Интерфакс» сообщение.

В понедельник в Минздраве РФ сообщили, что министерство зарегистрировало вакцину «Спутник Лайт» с обновленным составом.

В воскресенье сообщалось, что Минздрав РФ одобрил изменения в состав однокомпонентной вакцины против коронавируса. Речь шла о 135 тысячах готовых доз вакцин. Сначала их введут в электронную систему учета, а затем передадут российским регионам.

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Илина Хакимова