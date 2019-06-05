Осмотр обломков упавшего самолета президента Польши подтвердил, что причиной катастрофы стала ошибка экипажа

Следователи СК вместе с польскими коллегами осмотрели фрагменты самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, который рухнул под Смоленском в 2010 году. Также были проведены дополнительные допросы очевидцев авиакатастрофы.

«Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости», говорится в сообщении СК,

Напомним, что самолет Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Польша назвала основной причиной крушения взрыв на борту, однако СКР заявил, что причиной является ошибка экипажа.