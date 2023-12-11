Сейм Польши выдвинул Дональда Туска на пост премьер-министра страны
Депутаты польского сейма выдвинули кандидатуру Дональда Туска на пост премьер-министра страны. Он примет присягу утром 13 декабря у Президентского дворца, сообщает Gazeta Wyborcza.
Его кандидатуру поддержали 248 членов нижней палаты парламента. Еще 201 депутат выступил против.
Туск возглавлял правительство Польши в 2007—2014 годах. Он дважды избирался председателем Евросовета. Новый премьер-министр сменит Матеуша Моравецкого. Последний занимал эту должность с 11 декабря 2017 года.
В марте этого года Моравецкий жаловался на потерю интереса со стороны Евросоюза к новым антироссийским санкциям. Он указывал, что Польша постоянно указывает ЕС на пути обхода санкций и выступает инициатором новых пакетов.
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