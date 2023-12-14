В Казани появился мемориал памяти погибших сотрудников Росгвардии
В казанском специальном полку Приволжского округа Росгвардии открыли мемориал погибшим при исполнении воинского долга военнослужащим. Гранитный монумент установили недалеко от въезда в автомобильный парк воинской части, сообщает пресс-служба ведомства.
Церемонию открытия посетил замкомандующего Приволжским округом войск Росгвардии Владислав Анисимов, должностные лица Управления Росгвардии по республике, ветераны воинской части и представители духовенства.
Гости и военнослужащие воинской части возложили к мемориалу цветы. В конце мероприятия личный состав прошел торжественным маршем под звуки военного оркестра.
Во вторник, 12 декабря, Госдума в третьем чтении приняла закон о добровольческих формированиях в составе Росгвардии. Их смогут создавать по решению президента России. Привлекать их будут для выполнения разных задач в области обороны.
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