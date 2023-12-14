Росводресурсы объяснили проблему обмеления Волги

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Проблему с обмелением Волги усугубило уменьшение осадков, повышение температур и сильное падение уровня Каспийского моря в 2023 году. Такое объяснение «Российской газете» дали в Росводресурсах.

— Водность Волги циклична, в норме годовой приток равен 258 куб. км. Исторический минимум — 162 куб. км — был в 1975 году. Максимум — 373 куб. км — в 1990 году. С начала 2000-х годов река зашла в маловодную фазу. Условия 2023 года усугубились влиянием общих климатических изменений, — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что необходимым уровнем и ресурсом до весны будут обеспечены все потребности регионов и отраслей Поволжья.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце октября руководители пяти волжских регионов, включая Татарстан, обратились к президенту России Владимиру Путину из-за ситуации с обмелением Волги. Они предложили построить низконапорные гидросооружения для стабилизации уровня Куйбышевского водохранилища.

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что в республике сохраняется социальная напряженность, вызванная обмелением Куйбышевского водохранилища. Он уточнил, что из-за низкого уровня воды уже отменены подходы судов к нескольким населенным пунктам. Кроме того, существует риск для выполнения задач проекта «Великий Волжский путь», в котором участвуют шесть российских регионов: Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Самарская, Ульяновская и Саратовская области.

Сегодня на пресс-конференции президент России признал проблему обмеления Волги. Глава государства заявил, что в ситуации с Куйбышевским водохранилищем есть конфликт интересов энергетиков и водопользователей в низовьях Волги. Правительство страны работает над ней и не бросит вопрос на самотек, заверил он.

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Айрат Назипов