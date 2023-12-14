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Жители села Малые Кабаны под Казанью снова возразили против строительства многоэтажек

20:21, 14.12.2023 2
Жители села Малые Кабаны под Казанью снова возразили против строительства многоэтажек
Фото: скриншот realnoevremya.ru/ГТРК «Татарстан»

Жители села Малые Кабаны Лаишевского района Татарстана снова выступили против строительства многоквартирного жилого комплекса вблизи населенного пункта. Они просят власти сохранить первозданность деревенской жизни.

— Мы переехали сюда в январе этого года. Мы многодетные родители, приехали из Казани для спокойной деревенской жизни. Но вот недавно мы узнали, что здесь планируют строить высотки. И получатся, что это в непосредственной близости от моего дома. Это очень нас расстроило, потому что мы бежали от этих высоток, от такого столпотворения, пробок, — сказала ГТРК «Татарстан» местная жительница Венера Козодерова.

Вопрос обсуждался на общественных слушаниях. Большинство жителей выступило против стройки.

скриншот realnoevremya.ru/ГТРК «Татарстан»

— Информация об общественных слушаниях была доведена не совсем отрыто. Было объявлено, что они состоятся, но не было объявлено по какой причине. Когда мы выяснили, оказалось, что у нас меняются правила землепользования в нашем Большекабанском сельском поселении. Появился такой пункт, как рекомендация до 8-этажного строительства на определенном участке территории, — пожаловался Роберт Гатауллин.

В администрации района сообщили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

— Ожидаются очередные общественные слушания. После чего мы сможем предоставить комментарий, — объяснили в пресс-службе.

Дата новых общественных слушаний пока не назначена. О новом витке противостояния, нарушенных властями договоренностях и подробностях слушаний — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:54
    Пусть сносят ипподром на Камалеева , пусть там строят все дома в 35-600этажей, кому нужно этот ипподром, ???? Пустая трата денег из бюджета. А деревни должны оставаться деревнями. Не надо вблизи деревень высотки , даже в 3-4 этажа
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  • Анонимно 08:25
    ипподром на Камалеева нужен горожанам и туристам !
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