Жители села Малые Кабаны под Казанью снова возразили против строительства многоэтажек
Жители села Малые Кабаны Лаишевского района Татарстана снова выступили против строительства многоквартирного жилого комплекса вблизи населенного пункта. Они просят власти сохранить первозданность деревенской жизни.
— Мы переехали сюда в январе этого года. Мы многодетные родители, приехали из Казани для спокойной деревенской жизни. Но вот недавно мы узнали, что здесь планируют строить высотки. И получатся, что это в непосредственной близости от моего дома. Это очень нас расстроило, потому что мы бежали от этих высоток, от такого столпотворения, пробок, — сказала ГТРК «Татарстан» местная жительница Венера Козодерова.
Вопрос обсуждался на общественных слушаниях. Большинство жителей выступило против стройки.
— Информация об общественных слушаниях была доведена не совсем отрыто. Было объявлено, что они состоятся, но не было объявлено по какой причине. Когда мы выяснили, оказалось, что у нас меняются правила землепользования в нашем Большекабанском сельском поселении. Появился такой пункт, как рекомендация до 8-этажного строительства на определенном участке территории, — пожаловался Роберт Гатауллин.
В администрации района сообщили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
— Ожидаются очередные общественные слушания. После чего мы сможем предоставить комментарий, — объяснили в пресс-службе.
Дата новых общественных слушаний пока не назначена. О новом витке противостояния, нарушенных властями договоренностях и подробностях слушаний — в материале «Реального времени».
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