Игорь Стрелков отказался признавать вину по делу об экстремизме

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) не признал свою вину по делу о призывах к экстремизму. Об этом сообщил его адвокат Гаджи Алиев.

— В ходе сегодняшнего заседания в Мосгорсуде Стрелкову было зачитано обвинительное заключение. С доводами этого документа мой подзащитный категорически не согласился и вину не признал, — объяснил он ТАСС.

Следующее заседание по делу пройдет 20 декабря в закрытом режиме.

realnoevremya.ru (архив)

Игоря Стрелкова задержали в Москве 21 июля по делу об экстремизме. В тот же день его отправили под стражу сроком на два месяца. В конце августа Мосгорсуд признал законным арест фигуранта уголовного дела. Уже в сентябре Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок ареста бывшему министру обороны ДНР до 18 декабря.

Игорь Стрелков известен тем, что в течение нескольких месяцев руководил ополченцами во время боевых действий в Славянске (ДНР) в 2014 году. Позднее он объявил себя военным комендантом Донецка, но в том же году покинул Донбасс.

Осенью 2022 года Международный уголовный суд в Гааге заочно приговорил Игоря Стрелкова к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний». Сам он заявлял о непричастности ополчения ДНР к инциденту.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов