Казань ожидает увеличения объема инвестиций в основной капитал почти на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Объем инвестиций в основной капитал Казани к 2026 году вырастет на 23% по отношению к 2022-му в сопоставимых ценах. Об этом на заседании Казгордумы доложил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

За январь — сентябрь 2023 года объем инвестиций в основной капитал в столице Татарстана составил 209,7 млрд рублей. По итогу года он должен составить 334,9 млрд рублей.

По прогнозу, в 2024 году объем инвестиций в основной капитал должен достичь 364 млрд рублей, в 2025-м — 395,5 млрд. В 2026 году он ожидается в размере 432,4 млрд рублей.

скриншот realnoevremya.ru трансляции заседания Казгордумы на youtube.com

Ожидается, что на сессии Казгордумы депутаты примут бюджет города на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов. Также они рассмотрят вопрос о внесении изменений в городской бюджет на 2023-й и на плановый период 2024 и 2025 годов. Всего в повестку включили 17 вопросов.



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Татьяна Демина