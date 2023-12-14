Жилье для полиции, школы для детей, капремонт для соседей: о чем татарстанцы хотят спросить Владимира Путина

Жители Татарстана рассказали о том, с какими проблемами хотели бы обратиться к президенту России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

До одного из, пожалуй, важнейших общественно-политических событий последних двух лет остались считаные часы. Сегодня, 14 декабря, президент России Владимир Путин проведет прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией, — первую с начала СВО. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире по федеральным телеканалам, на что в сетке вещания уже закладывается не менее трех часов, и в интернете. «Реальное время» спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

Россияне направили уже более миллиона обращений на прямую линию президента

Последний раз Владимир Путин проводил прямую линию 20 июня 2021 года. Тогда в его адрес поступило более миллиона вопросов. Событие, проводимое с 2001-го, тогда впервые организовали без традиционной студии со зрителями. Россияне задавали вопросы президенту через сайт и мобильное приложение.

Чаще всего на прямую линию приходили фотографии битых или некачественных дорог, протекающих крыш в детских садах и школах, а также разрушенных инженерных коммуникаций: канализации, тепло- и водопроводов, электросетей и других. Также граждане в большинстве случаев жаловались на высокие и не всегда правильно рассчитанные платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и низкие зарплаты. Кроме того, обсуждались вопросы спорта, регулирования интернета, кредитования, телефонного мошенничества и налогообложения.

В начале этой недели на телеканале «Россия 24» сообщалось, что жители России направили свыше миллиона обращений на прямую линию президента. Уточнялось, что граждане позвонили в кол-центр более 800 тысяч раз, а еще около 300 тысяч обращений они отправили через СМС и ММС.

Напомним, о планах провести прямую линию и большую пресс-конференцию в совмещенном формате Кремль сообщил еще в сентябре. Уже конце ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал дату события, уточнив, что президент также подведет итоги 2023 года. Россияне смогут наблюдать за мероприятиями по телевизору. Их временные рамки не определены, и, как отметил Дмитрий Песков, событие будет «продолжительное и содержательное».

«Обеспеченность сотрудников полиции жильем — это проблема всероссийского масштаба»

Одной из главных тем этого времени, с которой граждане могут обратиться к главе государства, как считает адвокат Сергей Давлетшин, является проблема обеспеченности жильем сотрудников правоохранительных органов. Летом этого года он отстаивал права казанца Александра Атареева — бывшего росгвардейца, пытавшегося добиться от ведомства выплат на улучшение жилищных условий.

Как и многие военные, Атареев с 2011 года, пока служил, стоял в очереди на получение жилья либо единовременной выплаты, но так и не дождался решения вопроса. Перед выходом на пенсию его сняли с очереди, сославшись на то, что у него уже есть ипотека, рассказывал он.

— Во-первых, мы обращались в конституционную инстанцию, но она не повернулась к нам лицом. Дальше будет в Верховный суд обращаться. Для нас есть и хорошая новость — жилищная комиссия при МВД недавно выиграла в суде у Росгвардии и доказала, что выдача квартиры при имеющейся ипотеке была законна. Суд поставил точку. Ведомство подавало на них в суд, чтобы доказать, что выдача квартиры незаконна, а ведь 247-й закон позволяет сотруднику полиции претендовать на жилье. Прецедент уже создан в рамках Татарстана, — рассказал Сергей Давлетшин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам адвоката, проблема с выдачей жилья полицейским, росгвардейцам и военным, которые уже вышли на пенсию, актуальна для каждого российского региона.

— Проблема обеспеченности сотрудников полиции жильем — это проблема всероссийского масштаба. Она решается очень медленно. Больше всего сейчас государство делает для тех, кто участвует в специальной военной операции — участников боевых действий. Даже министр внутренних дел России говорил, что есть проблема сокращения сотрудников внутренних дел и ГАИ, — пояснил Давлетшин.

«Места нам не предоставляют, упираются рогами и ведут странные переговоры»

Как рассказала «Реальному времени» активистка Богородского сельского поселения Ольга Низова, еще одной важной темой во время пресс-конференции для Владимира Путина может стать нехватка мест в школах и детских садах. Например, в ее населенном пункте имеется всего одна школа, построенная в 1981 году. По проектной мощности в ней могут учиться 264 ребенка, однако в настоящий момент их уже 418.

В августе Низова рассказывала, что ситуация с уплотнением школы усугубилась два года назад. После жалоб родителей в здании перегородили коридоры, где были рекреационные зоны, создав в них по два кабинета на 20 квадратных метров каждый. При этом записать ребят в обычном порядке не получается и в другие образовательные учреждения, поскольку мест нет во всей округе. Помимо того, что дети не могут начать учиться без обращения в суд, существует и другая проблема — состояние самого здания школы. Местные жители по-прежнему жалуются на его плачевное состояние.

— У нас ничего не поменялось. Все находится в катастрофическом состоянии. Сейчас мы боремся через суды — у нас девять исков, три из которых дошли до кассационного обжалования. При этом судебные органы полностью на стороне должников. Они получили этот статус по определению суда, но и это решение до сих пор не исполнено. Суд выкручивается и не дает нам объяснения того, как оно должно быть исполнено. Исполнительное производство незаконно закрыто Пестречинским судом, но мы обжалуем постановление приставов. Поданы жалобы по административному правонарушению по ст. 5.28 и в Следственный комитет по ст. 315. При этом все инициировано со стороны частных лиц, а со стороны приставов мы этого сделать не можем, потому что они закрыли производство. Подан также один иск о возмещении материального ущерба, — рассказала Ольга Низова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пока взрослые пытаются разобраться с беспрецедентными действиями судьи и других инстанций, дети вынуждены идти в школу, проходя ряд всяческих споров. В целом такая ситуация может быть не только в Татарстане, но и в ряде других регионов.

— Места нам не предоставляют, упираются рогами и ведут странные переговоры. Я подозреваю, что судья Пестречинского суда, скорее всего, подкуплен, потому что его действия даже приставы впервые наблюдают в практике. Но они ничего сделать не могут, потому что просто исполняют решения. Нами сейчас направлены еще две жалобы на эти действия в коллегию Верховного суда, но пока ответ мы не получили, — сказала Низова.

«Я хотел ремонт во всем доме, но они мне рот заткнули»

Одной из основных проблем, обсуждаемых во время прямой линии с президентом России, на протяжении всех лет остается капремонт многоквартирных домов. Этого же мнения придерживается и житель Казани Дамир Шавалеев, который в июне обратился в редакцию «Реального времени» с жалобой на то, что жильцы дома №9 по улице Академика Глушко каждую зиму замерзают из-за холодных, продуваемых стен. При этом промерзает и сам дом, из-за чего в его квартирах образуется плесень.

По словам Шавалеева, он уже обращался во множество разных инстанций: в администрацию района, мэрию, жилинспекцию и другие ведомства. Однако, по словам мужчины, толку от этих обращений нет. За все это время дом ни разу не утепляли, не проводился и капитальный ремонт. Чтобы утеплили жилплощадь, ждать пришлось больше 20 лет. За это время ушла из жизни жена мужчины, которая, по словам казанца, долгое время болела из-за плесени и постоянных холодов.

realnoevremya.ru (архив)

Проблема жителя Казани даже дошла до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. После этого ООО УК «Азино-Сервис» попыталось утеплить его этаж, притом что проблема актуальна для всего многоквартирного дома.

— Ситуация такая: я просил, чтобы капремонт был во всем доме, а они только мой этаж утеплили. Сделали все это еще летом, простыми заплатками. После того как стало известно, что о моей проблеме доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, меня вызывал к себе следователь. После этого на моем этаже провели работы. По подъезду тоже ничего не поменялось. Сейчас перезимуем и посмотрим, что будет — появится плесень или нет. Я хотел ремонт во всем доме, но они мне рот заткнули. По итогу ничего не сделали, — рассказал Дамир Шавалеев.

«Здесь село просто умирает»

По-прежнему одной из самых актуальных проблем в Татарстане, как и во всей стране, остается газификация населенных пунктов. Как считает одна из основательниц приюта для бездомных животных Kazan Shelters Валерия Сабирзянова, отсутствие газа и других необходимых коммуникаций ведет к тому, что российские поселки попросту вымирают.

С наступлением аномальных морозов в начале этого месяца, как рассказала она «Реальному времени», собаки и кошки, находящиеся в ее приюте, стали замерзать и болеть. Организация расположена в селе Лесные Моркваши, в котором отсутствуют газ и водоснабжение, а электричество работает с постоянными перебоями. По словам Сабирзяновой, содержать приют в этом месте крайне сложно, но тем не менее она вместе с неравнодушными гражданами делает все для того, чтобы спасать животных, брошенных на произвол судьбы. Однако тяжесть погодных условий и отсутствие инфраструктуры сказываются не только на братьях наших меньших:

— Мы находимся в Верхнеуслонском районе, в семи километрах от Иннополиса. В интернете можно узнать, что год основания нашего поселка — 1927-й. Получается, что населенный пункт существует уже почти 97 лет. Когда я покупала здесь дом, то вместе с геодезистами объездила весь поселок и увидела, какой он большой. Однако большинство домов заброшены, потому что люди отсюда уезжают. Жители старшего возраста уже покинули этот мир, а их детям все это не нужно. Здесь нет центрального водоснабжения и газа, а также постоянные перебои со светом. Буквально три дня назад, когда температура падала до -25—27 градусов, у нас выключили свет. А ведь мы все отапливаемся электричеством. Я вышла на аллею и увидела соседей, которые просто стояли в шоке. Света не было два часа. Дали потом на 15 минут и снова вырубили на час. Я живу здесь второй год и каждую зиму наблюдаю какую-то аварию. Электросети не готовы к тому, что будет зима и -30 градусов, — рассказала «Реальному времени» Валерия Сабирзянова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По ее словам, населенный пункт находится «при смерти», но если бы власти захотели, то могли бы превратить его в экологически чистый район с комфортным жильем.

— Воду мы тоже достаем за свой счет, бурим скважины. К счастью, моя оказалась не такой глубокой — всего 39 метров. Но все равно вышло довольно затратно — больше 100 тысяч рублей. Если воду мы еще можем достать сами, то как найти газ? Недавно на просторах интернета я нашла статью о нашем селе, в которой говорилось, что у нас нет газа, аптек, магазинов, больницы и т. д. Прошлым летом мне здесь стало так плохо, что я просто умирала от боли. Скорая приехала быстро, но ехала она из Верхнего Услона. То есть если что-то случится, то ты не знаешь, что делать и куда бежать. Та статья была 2010 года, и получается, еще с того времени идут разговоры, что здесь село просто умирает. Хотя это место потрясающее. Да, далековато от города, но у некоторых есть машины. Здесь можно было бы сделать какой-нибудь экологически чистый жилой район, — сказала она.

realnoevremya.ru (архив)

По словам Сабирзяновой, ее не раз уговаривали покинуть это место, однако в нем находится ее приют. Он продолжает работать даже в -30 градусов, а некоторые люди, несмотря на все имеющиеся проблемы, также продолжают строить в этом месте свои коттеджи.

— Ладно с этими магазинами… Мы съездим в Залесный. Но отсутствие газа… У меня все еще не укладывается в голове! Когда нам отключили свет, я увидела, как все дома на аллее начали топить печи дровами. Насчитала 15 домов, но это только те, что были в поле зрения. До этого никто не топил, потому что все получают тепло за счет электричества. А это очень дорого. У меня уходит порядка 20 тысяч рублей в месяц только на электричество. Когда я рассказываю это людям, мне говорят: «Уезжай отсюда, без газа здесь делать нечего!» В селе есть и недавно построенные коттеджи, но там тоже электрическое отопление. Хоть и говорится, что село умирает, люди все равно строят здесь дома с большой площадью на целые семьи. Есть и те, кто живет круглогодично. Они тратят деньги на электричество, на дрова. И это все люди немолодые, им физически тоже уже тяжело. Если бы здесь был газ, то село бы расцвело. Тут, возможно, подорожала бы земля, но село стали бы рассматривать как потенциально выгодную покупку, — рассказала Сабирзянова.

Татарстанцы хотят современного образования для своих детей

Помимо проблем, татарстанцы хотели бы озвучить перед президентом и свои предложения. В частности, по совершенствованию уровня качества образования своих детей. В этом году казанский активист Ильхам Шагараев обратился к городским властям с предложением построить в Приволжском районе многофункциональный Центр детского творчества, ориентированный на технические специальности. Для реализации своего проекта он и его команда уже успели обойти множество инстанций, обращались не только в мэрию, но и к депутатам Госдумы от Татарстана. Шагараев и другие активисты района хотят, чтобы дети получали знания в образовательном центре по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), авиастроению, робототехнике и ИТ-программированию. По его словам, место под проект уже было выбрано, но на его реализацию пока что нет финансирования.

— Следуя рекомендациям Министерства образования Татарстана, мы составили развернутое обоснование и направили его в отдел образования Приволжского района и Управление образования Казани. После этого мы побывали на приеме там, нашу просьбу внимательно выслушали, поддержали проект, но пока на словах. Также нам пообещали составить обращение в исполком Казани, чтобы использовать землю под строительство детского многофункционального центра. На данный же момент пока конкретных решений нет, — поделился активист.

Шагараев сообщил, что он вместе со своей командой сформировал минутный ролик для Владимира Путина и отправил его для участия в прямой линии. При этом он заметил, что жители не надеются на то, что попадут в эфир, но, возможно, их дело сдвинется с мертвой точки и они привлекут к себе внимание.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Для реализации своего проекта активисты предлагают построить центр на пересечении улиц Карбышева и Академика Парина. Как говорит Ильхам Шагараев, этот участок площадью 17 тысяч квадратных метров находится в муниципальной собственности. Кроме этого, здесь есть и соседние участки, относящиеся к рекреационной зоне, которые можно использовать под строительство центра и парки.

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