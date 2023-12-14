В Казани продлили действие мер поддержки детей граждан, участвующих в СВО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани продлил действие мер социальной поддержки детей граждан, участвующих в специальной военной операции на Украине, до 31 декабря следующего года. Соответствующее постановление было опубликовано в сборнике документов мэрии города.

— Внести <…> изменение, заменив в пункте 1 слова «на период с 10.10.2022 по 31.12.2023» словами «на период с 10.10.2022 по 31.12.2024», — сказано в документе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Контроль за реализацией постановления будет осуществлять лично руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Напомним, июне исполком Казани продлил действие мер социальной поддержки детей граждан, участвующих в СВО, до 31 декабря текущего года. Как рассказывал в апреле начальник финансового управления столицы Татарстана Ирек Мухаметшин, в 2023 году Казань планирует выделить на поддержку семей мобилизованных жителей города около 100 миллионов рублей. Сумму, которую выделили в прошлом году, он не уточнил.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина