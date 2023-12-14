Казгордума рассмотрит вопрос о принятии бюджета на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана стартовала XXVII сессия Казанской городской думы. Ожидается, что депутаты примут бюджет города на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Также Казгордума рассмотрит вопрос о внесении изменений в городской бюджет на 2023-й и на плановый период 2024 и 2025 годов. Всего в повестку включили 17 вопросов.

В их числе также план работы Казанской городской думы на 2024 год, проекты внесения изменений в Правила землепользования и застройки города и так далее.



Предыдущая сессия Казгордумы прошла 13 ноября. На ней, в частности, депутаты приняли решение преобразовать девять муниципальных унитарных предприятий в акционерные общества.

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Татьяна Демина