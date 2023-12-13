Программа Игр БРИКС в Казани останется без футбола, волейбола и баскетбола

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В программу Игр БРИКС в Казани не включат соревнования по футболу, баскетболу и волейболу. Соответствующую информацию озвучил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— Сегодня количество видов еще плавающее, это будет около 30 видов спорта. Инфраструктурно мы полностью готовы, ничего строить не надо, проведем все на существующей инфраструктуре. Не будет точно крупных игровых видов спорта, таких как футбол, большой волейбол, большой баскетбол. Это будет пляжный, либо 3 на 3, в таком формате, — цитирует его ТАСС.

Владимир Леонов рассказал, что точный список дисциплин определят в январе следующего года. После новогодних праздников состоится собрание оргкомитета, на котором поставят точку в этом вопросе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 11 по 23 июня 2024 года в Казани состоятся Игры БРИКС. Как сообщил министр спорта Татарстана, на соревнования пригласят порядка 60 стран.

Министр спорта России Олег Матыцин рассказывал, что игры БРИКС — не альтернативные соревнования и не нарушают международный спортивный календарь. Их планируют провести на 12 спортивных объектах Казани.



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Айрат Назипов