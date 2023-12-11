На Игры стран БРИКС в Казани пригласят около 60 стран

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На Игры стран БРИКС, которые пройдут с 11 по 23 июня 2024 года в Казани, пригласят порядка 60 стран. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— Немаловажно, что соревнования будут проходить за месяц до Олимпийских игр в Париже. Поэтому мы пока не понимаем четкий формат, кто к нам приедет. От ряда стран нашли отклик, что часть сборных приедет в Казань на уровне первых номеров, останется у нас на сборы, после которых поедет в Париж. Но все это обсуждаемо, — сказал он в интервью «РБ Спорт».

Он уточнил, что для организаторов важно «сформировать хороший продукт с точки зрения основного турнира». Глава Минспорта добавил, что турниры такого формата и масштаба в Татарстане никогда не проводили.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Месяц назад сообщалось, что в Играх стран БРИКС в Казани может принять участие Бразилия. Тогда ожидалось, что в состязаниях примут участие представители 70 стран.



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Айрат Назипов