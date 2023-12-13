Аналитики назвали самых дефицитных специалистов в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Во многих российских регионах, в том числе в Татарстане, в ноябре текущего года наблюдалась нехватка кадров. Об этом свидетельствуют результаты исследования HeadHunter.

На одну вакансию в республике в конце осени приходилось 3,3 резюме. В норме этот показатель должен составлять от четырех до восьми резюме, говорят аналитики.

В некоторых профессиональных сферах на одно предложение о работе в Татарстане приходились лишь один-два соискателя. Так, компаниям не хватает представителей рабочих специальностей: дворников (всего 0,4 резюме на вакансию), токарей, шлифовщиков, фрезеровщиков (0,9 резюме), уборщиков, автослесарей и маляров-штукатуров (по 1,4 резюме на вакансию). Кроме того, востребованы повара и врачи (1,4 резюме на вакансию), товароведы (1,3 резюме), продавцы-кассиры (1,1).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напротив, в избытке на рынке труда в регионе представителей топ-менеджмента. В их число входят такие специалисты, как директор юридического департамента (131,8 резюме на одно предложение о работе), арт-директор (72,4 резюме на вакансию), директор по информационным технологиям (47,4 резюме на вакансию), технический директор (42,4 резюме на одно предложение о работе). Количество ищущих работу режиссеров, копирайтеров, гейм-дизайнеров, казначеев, комплаенс-менеджеров, продуктовых аналитиков, бортпроводников также превышает число открытых для них вакансий.

Активнее всего в ноябре работодатели искали сотрудников таких сфер, как «Продажи и обслуживание клиентов» (23% от числа всех вакансий в регионе), «Рабочий персонал» (21%), «Производство, сервисное обслуживание (16%), «Строительство и недвижимость» (14%), «Транспорт, логистика, перевозки» (12%), «Розничная торговля» (11%).

Напомним, всего за ноябрь текущего года татарстанские работодатели разместили более 41,1 тысячи вакансий, что на 42% превышает показатель прошлого ноября. При этом в конце осени в республике компании открыли на 2% меньше рабочих мест, чем в октябре.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина