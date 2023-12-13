В 2024 году на улучшение жилищных условий для молодых семей в Татарстане потратят 136 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В следующем году на улучшение жилищных условий молодых семей в Татарстане будет выделено 136 млн рублей. Такое заявление сделал на пресс-конференции министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

В 2023 году в республике федеральной программой по улучшению жилищных условий воспользовалась 81 семья, рассказал глава Минмола. Им были предоставлены безвозмездные и беспроцентные сертификаты в размере от млн до трех млн рублей, на которые они смогли приобрести жилье.

— На следующий год мы уже запланировали выдать таких сертификатов 84. И общий объем этих средств составит 136 млн рублей, — отметил Садыков.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кроме того, по его словам, в республике за последние два с половиной года были поставлены на учет по нуждаемости в улучшении жилищных условий 3,8 тысячи молодых семей. 2,2 тысячи из них уже получили квартиры по программе социальной ипотеки в 20 муниципальных образованиях.

Напомним, финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения РТ» в Татарстане выросло в два раза, до 100 млн рублей. Сумма софинансирования из федерального бюджета в Татарстане также растет. В этом году она составила 26 млн рублей. Ожидается, что в следующем году сумма будет еще больше.

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Галия Гарифуллина