На территории будущего ЖК в Казани обнаружили останки селищ XVIII века

Фото: скриншот realnoevremya.ru/документация

На территории будущего жилого комплекса «Экорайон» в Кировском районе Казани обнаружили останки селищ XVIII века, следует из документов, опубликованных на сайте Госкомитета Татарстана по охране памятников.



Во время обследования участка специалисты обнаружили археологические материалы, которые относятся к периоду XVIII—XIX веков. Площадь территории объекта археологического наследия «Селище Новое Аракчино» — 450,5 кв. м.

В связи с обнаружением объекта на строительство ЖК выдали отрицательное заключение экспертизы.

Проект планировки территории под жилую застройку опубликовали в августе 2022 года. Здесь планировали возвести 450 тыс. кв. м жилья, которое бы вмещало 17,5 тыс. жителей.

скриншот realnoevremya.ru/документация

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Маргарита Головатенко