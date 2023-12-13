На территории будущего ЖК в Казани обнаружили останки селищ XVIII века
На территории будущего жилого комплекса «Экорайон» в Кировском районе Казани обнаружили останки селищ XVIII века, следует из документов, опубликованных на сайте Госкомитета Татарстана по охране памятников.
Во время обследования участка специалисты обнаружили археологические материалы, которые относятся к периоду XVIII—XIX веков. Площадь территории объекта археологического наследия «Селище Новое Аракчино» — 450,5 кв. м.
В связи с обнаружением объекта на строительство ЖК выдали отрицательное заключение экспертизы.
Проект планировки территории под жилую застройку опубликовали в августе 2022 года. Здесь планировали возвести 450 тыс. кв. м жилья, которое бы вмещало 17,5 тыс. жителей.
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