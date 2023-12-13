СМИ: татарстанский музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» лишили его статуса

Историко-культурный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» в Пестречинском районе Татарстана, расположенный в одноименном селе рядом с Казанью, лишили статуса музея-заповедника республики. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».



По информации издания, поправку в «Стратегию сохранения культурного наследия Республики Татарстан на 2017—2030 годы» внесло правительство РТ.

На одном из порталов республиканского туристического ресурса сообщается, что последние годы музей-заповедник закрыт на реставрацию. Напомним, он представляет собой территорию 7,6 га, на котором находится двухэтажный дом усадьбы Александра Бланка, летний дом, хозяйственные постройки и парк с березовой рощей.

В этой усадьбе Владимир Ленин провел свою первую ссылку — за участие в сходке студентов Казанского университета.



UPD: в пресс-службе Национального музея Татарстана заявили, что эта информация не соответствует действительности — «никаких официальных документов, имеющих законную силу, по лишению музея-заповедника «Ленино-Кокушкино» статуса заповедника не поступало».

— В настоящее время музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» является структурным подразделением ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан» с наименованием «Историко-культурный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино», — сообщили в Нацмузее.

В 2022 году музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» стал филиалом Национального музея Татарстана. В конце марта того же года в музее произошел пожар. Там загорелся флигель. Помощник президента Татарстана, член совета Общества охраны памятников Олеся Балтусова специально для «Реального времени» рассказывала, как пожар обнаружил новые проблемы татарской ленинианы.



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Илина Хакимова