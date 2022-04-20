Музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» стал филиалом Нацмузея Татарстана
С 14 апреля историко-культурный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» в Пестречинском районе стал филиалом Национального музея Татарстана. Об этом сообщили в Министерстве культуры республики.
— Богатые тематические коллекции нашего музея могут составить основу новой экспозиции «Ленино-Кокушкино», — заявила заместитель генерального директора Национального музея Татарстана по научно-исследовательской работе Светлана Измайлова.
Одна из перспектив — создание нового экскурсионного маршрута, который объединил бы тематику городских и сельских усадеб Казанского края. Музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» стал 13-м филиалом Национального музея. Десять филиалов находятся в Казани, три — в районах республики.
В конце марта в музее-заповеднике «Ленино-Кокушкино» произошел пожар. Там загорелся флигель. Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова, член совета Общества охраны памятников специально для «Реального времени» рассказала, как пожар обнаружил новые проблемы татарской ленинианы.
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