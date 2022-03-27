В Пестречинском районе Татарстана загорелся флигель в музее-заповеднике «Ленино-Кокушкино»

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Пестречинском районе Татарстана загорелся флигель государственного историко-культурного музея-заповедника «Ленино-Кокушкино». Пожар уже потушили.

Причины пожара устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану. Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Общая территория музея-заповедника «Ленино-Кокушкино» — 7,6 га, следует из открытых источников. На ней, помимо летнего флигеля, расположены двухэтажный дом усадьбы А.Д. Бланка, хозяйственные постройки, парк с деревьями, декоративными кустарниками, березовой рощей и элементами благоустройства. Музей с 2019 года находится на реконструкции.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В 2021 году историко-культурный музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» присоединился к ГБУ «Национальный музей РТ». Соответствующее проставление подписали в кабмине Татарстана.





Татьяна Демина