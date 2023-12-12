«Интерес есть»: генменеджер «Ак Барса» — о возможном возвращении в клуб Дмитрия Воронкова

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Russian NHL/YouTube.com

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о ситуации с бывшим игроком Дмитрием Воронковым. Сейчас хоккеист играет в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс», но может вернуться в Казань.

— Хочет ли он вернуться? Ну интерес есть. Приехал парень туда, языка не знает. Совсем другие требования хоккейные, в бытовом плане многое по-другому. Возможно, у него в голове была мысль вернуться, поскольку он вышел из зоны комфорта, — публикуют его высказывания «Известия».

Собеседник издания подчеркнул, что клуб постоянно находится на связи с хоккеистом.

— На данный момент он игрок «Коламбуса». В принципе, у нас еще две с половиной недели есть. Если у Дмитрия что-то поменяется, мы его всегда ждем, — сообщил Марат Валиуллин.

В конце ноября Дмитрий Воронков высказал желание остаться в НХЛ. Решение он озвучил после разговора с игроками и персоналом «Блю Джекетс».

Напомним, контракт с «Ак Барсом» у форварда истек еще 30 апреля. Клуб сделал хоккеисту квалификационное предложение. Однако Воронков принял решение улететь в США.

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Айрат Назипов