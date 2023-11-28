Экс-игрок «Ак Барса» Дмитрий Воронков передумал возвращаться в Россию

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео NHL HOCKEY CHANNEL/YouTube.com

Бывший игрок казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков, ныне выступающий за «Коламбус Блю Джекетс», не вернется в Россию в ближайшее время. О своем решении хоккеист известил одноклубников и тренерский штаб.



Агент спортсмена Джей Пи Барри подтвердил эту информацию. Он подчеркнул, что Воронков останется в НХЛ.

— Воронков совершил разворот на 180 градусов. Он принял решение остаться в минувшие выходные после разговора с игроками и персоналом «Блю Джекетс» и после призыва остаться — даже от его семьи и друзей, — приводит «Чемпионат» его слова.

скриншот realnoevremya.ru из видео NHL HOCKEY CHANNEL/YouTube.com

В нынешнем сезоне хоккеист принял участие в 17 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и шесть результативных передач. Уточняется, что Воронков думал о возвращении в «Ак Барс», так как он был не удовлетворен жизнью за границей.



Дмитрий Воронков покинул казанский клуб и подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс». Контракт с хоккеистом подписан на 2 года.

Уроженец Ангарска стал играть в системе «Ак Барса» с 2018 года. В минувшем сезоне он отыграл 54 матча в регулярном чемпионате, набрав 31 (18+13) очко с показателем полезности «+13». В Кубке Гагарина форвард стал третьим бомбардиром команды, набрав 12 (8+4) очков в 24 играх. В КХЛ хоккеист провел 232 игры, набрав 99 (52+47) очков.

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Айрат Назипов