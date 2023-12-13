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Более трети россиян после получения высшего образования хотят продолжать обучение

07:32, 13.12.2023 1
Более трети россиян после получения высшего образования хотят продолжать обучение
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Изъявили желание продолжать обучение после получения первого высшего образования 38% жителей России. В то же время имеющийся уровень знаний устраивает подавляющее большинство опрошенных — 86%, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование Skillfactory и «Зарплаты.ру».

Зумеры при выборе программы обучения в университете обращают внимание на возможность параллельно учиться и работать (68%), упор на практику (53%) и престиж учебного заведения (53%). Также в топ-5 важных для них факторов вошли качество образования (47%) и стажировки после получения диплома (40%). Для миллениалов цена учебы важнее стажировок (45%).

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Самостоятельно платить за учебу в университете готовы 49% миллениалов и 27% зумеров. Инвестировать сбережения собираются 13% зумеров и 18% миллениалов. На финансовую поддержку семьи или займы в банке надеются всего 3% всех участников исследования.

Напомним, о желании начать зарабатывать сразу после окончания вуза заявили 37% жителей России. Не обладают финансовой возможностью платить за обучение 20% опрошенных. Каждый третий собирается больше времени уделять семье. В то же время более благосклонны к дистанционной учебе 37% опрошенных.

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Галия Гарифуллина
АналитикаОбществоОбразование
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 дек
    да даже высшее образование уже не нужно молодежи, а уж дальше учиться хотят только фанатики
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