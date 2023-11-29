Более трети россиян хотят зарабатывать сразу после выпуска из университета

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

О желании начать зарабатывать сразу после окончания вуза заявили 37% жителей России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру».

Не обладают финансовой возможностью платить за обучение 20% опрошенных. Каждый третий собирается больше времени уделять семье. В то же время более благосклонны к дистанционной учебе 37% опрошенных.

realnoevremya.ru (архив)

Продолжать заниматься получением знаний, не тратя время на работу, хочет каждый пятый респондент — 20%. Такие участники исследования стремятся стать специалистами в своей научной области. Чаще всего они уверены, что хорошее образование открывает возможности для лучшей работы и зарплаты. Каждый десятый считает, что учеба интереснее работы.

Напомним, нанимают специалистов без опыта работы в большинстве российских компаний. Заявили, что не трудоустраивают молодых специалистов, только 15,7% организаций и предприятий, участвовавших в исследовании. Молодых специалистов готовы нанимать 59,6% российских работодателей, студентов — 17%. Не были заинтересованы в начинающих специалистах раньше, но теперь принимают их на работу 7,6% компаний.

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Галия Гарифуллина