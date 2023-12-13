Зимой водителей в России больше всего пугают снегопады и скользкие дороги

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Каждый второй российский автомобилист зимой опасается осадков и гололедицы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на совместное исследование сервисов «Отчеты Авто.ру» и «АльфаСтрахование».

Главными страхами российских водителей в холодное время года стали осадки (50%) и гололед (42%). Также в рейтинг пугающих факторов вошли лихачи и новички на дороге — 37%. Еще 11% опасаются машин на летней резине. Заявили, что обучение вождению зимой помогает чувствовать себя увереннее и летом, 57% участников исследования. Однако проходил такое обучение только каждый четвертый. Каско придает уверенности даже при плохих погодных условиях 15% россиян.

realnoevremya.ru (архив)

Меняют манеру вождения в холодное время года большинство опрошенных. Водители пытаются увеличить дистанцию с другими участниками движения (39%), соблюдать скоростной режим и избегать резких перестроений (по 34%). Заранее тормозить стараются 28% участников исследования. Еще 13% просто стремятся проводить меньше времени за рулем.

Напомним, начинающих водителей больше всего пугают широкополосные автомагистрали и проблемы с парковкой. При этом сразу после получения прав начинают водить автомобиль более половины респондентов — 60%. Из 40% отказавшихся 16% объяснили свое решение сомнениями в своих силах.

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Галия Гарифуллина