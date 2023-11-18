Исследование: начинающие водители больше всего боятся широкополосных автомагистралей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самыми распространенными страхами начинающих водителей стали широкополосные автомагистрали и проблемы с парковкой. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование, проведенное «Ситидрайв» и A2:Research.

Сразу после получения прав начинают водить автомобиль более половины респондентов — 60%. Из 40% отказавшихся 16% объяснили свое решение сомнениями в своих силах. Через полгода после окончания автошколы без страха садятся за руль большинство участников исследования — 82%. Передумали водить автомобиль 14% опрошенных.

Наибольший страх начинающим водителям внушают широкополосные магистрали (21%) и парковка (по 21%), а также агрессия со стороны других участников движения (20%).

realnoevremya.ru (архив)

В то же время две трети автовладельцев — 66% — спокойно относятся к новичкам на дороге. Пропускают начинающих 34% респондентов.

Больше половины недавних выпускников автошкол — 55% — готовы пройти дополнительные занятия, чтобы чувствовать себя увереннее. Уже решились на дополнительное обучение 37% опрошенных.

Напомним, почти половина (41%) казанцев сталкиваются с опасными водителями практически ежедневно. При этом подавляющее большинство жителей столицы Татарстана (76%) считают, что наибольшая угроза на дороге исходит от автомобилистов, а не от пешеходов (24%).

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Галия Гарифуллина