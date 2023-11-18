Новости аналитики

12:37 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Исследование: начинающие водители больше всего боятся широкополосных автомагистралей

04:43, 18.11.2023 1
Исследование: начинающие водители больше всего боятся широкополосных автомагистралей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самыми распространенными страхами начинающих водителей стали широкополосные автомагистрали и проблемы с парковкой. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование, проведенное «Ситидрайв» и A2:Research.

Сразу после получения прав начинают водить автомобиль более половины респондентов — 60%. Из 40% отказавшихся 16% объяснили свое решение сомнениями в своих силах. Через полгода после окончания автошколы без страха садятся за руль большинство участников исследования — 82%. Передумали водить автомобиль 14% опрошенных.

Наибольший страх начинающим водителям внушают широкополосные магистрали (21%) и парковка (по 21%), а также агрессия со стороны других участников движения (20%).

realnoevremya.ru (архив)

В то же время две трети автовладельцев — 66% — спокойно относятся к новичкам на дороге. Пропускают начинающих 34% респондентов.

Больше половины недавних выпускников автошкол — 55% — готовы пройти дополнительные занятия, чтобы чувствовать себя увереннее. Уже решились на дополнительное обучение 37% опрошенных.

Напомним, почти половина (41%) казанцев сталкиваются с опасными водителями практически ежедневно. При этом подавляющее большинство жителей столицы Татарстана (76%) считают, что наибольшая угроза на дороге исходит от автомобилистов, а не от пешеходов (24%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина
АналитикаОбществоАвто
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 ноя
    У меня претензии к дорожным знакам! Почему на жд транспорте есть четкие условия знак должен быть виден на таком расстоянии. На автодорогах то он спрятан, то он за вктками дерева, то загороден рекламой! Такого быть не должно! Затем схемы с развяками и указатели. Там же каша, нихера не понятно. Ну ладно, я давно за рулем, ориентируюсь, но некоторые новые развязки, там несколько раз запутаешься и проедешь. Ну вырастили вы поколенип дебилов, которые по навигатору везде ориентируются. Вот отключат вам навигацию пиндосы и gpc. Что лелать будете, если вы не соображаете и в дорожных картах не ориентируютесь и уж совсем не представляете как и куда ведут дороги без подсказок.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть625.3
  • Нижнекамскнефтехим101.75
  • Казаньоргсинтез98.3
  • КАМАЗ183.5
  • Нижнекамскшина67.2
  • Таттелеком0.816