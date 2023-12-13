Исследование: общается с соседями каждый третий россиянин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Общается с соседями по этажу 32% россиян. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования управляющей компании «ПИК-Комфорт» и агентства A2:Research.

Здороваются и обмениваются несколькими фразами с соседями по этажу по 34% респондентов. Беседуют во время прогулок с детьми неподалеку от дома 32% участников исследования, а бывают друг у друга в гостях — 17%. Еще 21% опрошенных поддерживают контакт по мере своих сил.



Россияне обсуждают с соседями бытовые темы (36%), планы на выходные и хобби (18%) или новости из жизни дома (18%). Обычно они ведут общение пару раз в месяц (34%) или несколько раз в неделю (30%). Еще 16% беседуют с соседями ежедневно. Раз в неделю доводится поговорить 13% участников исследования, раз в несколько месяцев — 4%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чаще всего подталкивает россиян к дружбе с соседями желание пообщаться (42% ответов). Каждый четвертый — 26% — ищет взаимопомощи. Также респондентам важно создание комфортной среды в доме (18%). Еще 32% поделились, что соседи помогали им справиться с трудностями.

Напомним, живет в одиночестве треть россиян — 34%. Половина из них довольны существующими условиями. Еще 35% таких респондентов остались одни временно и хотели бы жить с соседями. Съехаться со второй половинкой планируют 14%, с друзьями — 1%.

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Галия Гарифуллина