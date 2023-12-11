Прокуратура Татарстана проверила ИК-19
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов провел плановую проверку работы казанской исправительной колонии №19 УФСИН России по республике. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Альберт Суяргулов похвалил надлежащий уровень организации работы персонала колонии. Он осмотрел жилые отряды, производственную зону, медицинскую часть и другие помещения колонии.
Еще прокурор побеседовал с осужденными и ответил на интересующие их вопросы.
В феврале «Реальное время» писало о планах колонии найти подрядчика на разработку проектной документации по капремонту защитного сооружения гражданской обороны — убежища на 890 человек. Стоимость контракта оценили в 2,3 миллиона рублей.
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