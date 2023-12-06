УНИКС обыграл «Пари Нижний Новгород»
Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счетом 91:61.
Казанцы на первых секундах открыли счет и далее лишь набирали преимущество. На большой перерыв команды ушли при счете 47:16. Во второй половине матча «Пари НН» сократили разрыв до 20 очков, но в заключительной десятиминутке УНИКС отыграл преимущество в 30 очков.
После победы УНИКС занял на вторую строчку турнирной таблицы.
19 октября УНИКС победил «Уралмаш» из Екатеринбурга в матче 4-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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