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УНИКС обыграл «Пари Нижний Новгород»

20:54, 06.12.2023
УНИКС обыграл «Пари Нижний Новгород»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счетом 91:61.

Казанцы на первых секундах открыли счет и далее лишь набирали преимущество. На большой перерыв команды ушли при счете 47:16. Во второй половине матча «Пари НН» сократили разрыв до 20 очков, но в заключительной десятиминутке УНИКС отыграл преимущество в 30 очков.

После победы УНИКС занял на вторую строчку турнирной таблицы.

19 октября УНИКС победил «Уралмаш» из Екатеринбурга в матче 4-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Маргарита Головатенко
СпортБаскетбол Татарстан
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