Проект ВСМ Москва — Казань прошел госэкспертизу

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань прошел госэкспертизу. Об этом «РБК Татарстан» заявили в ОАО «Российских железных дорогах» (РЖД).

В организации объяснили, что на сегодняшний день наиболее приоритетным направлением является маршрут высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, но документация для ВСМ Москва — Казань разработана, однако решение о начале реализации проекта не принято.

— Были также получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Решение о практической стадии реализации проекта находится в компетенции органов государственной власти, — заявили в компании.

Днем ранее в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана заявили, что официальной информации о возобновлении строительства ВСМ-2 Москва — Казань не поступало.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Проект приостановлен, согласно решению, принятому 6 августа 2019 года президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацпроектам.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что страна подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург, а также назвал еще ряд направлений, в том числе из Москвы в Казань. В июне этого года в РЖД уже озвучивали планы по строительству ВСМ Москва — Казань.



На днях гендиректор компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров говорил, что к 2043 году ожидается строительство большинства запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.

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Илина Хакимова