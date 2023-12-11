В начале декабря в Татарстане подорожали огурцы, яйца и бананы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с 27 ноября по 4 декабря 2023 года подорожали свежие огурцы, куриные яйца и бананы. Также выросли средние цены на хлеб, сметану и масло.



Заметнее всего в Татарстане в конце ноября — начале декабря подорожали свежие огурцы. Средняя цена за неделю выросла на 10,67%, до 140,67 рубля за килограмм.

На другие продукты питания динамика роста среднего ценника с 27 ноября по 4 декабря сложилась следующим образом:

куриные яйца — на 4,28%, до 104,15 рубля за упаковку из 10 штук;

сметана — на 1,72%, до 202,37 руб./кг;

бананы — на 1,5%, до 141,45 руб./кг;

черный байховый чай — на 1,39%, до 965,12 руб./кг;

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 1,37%, до 81,11 руб./кг;

овощные консервы для детского питания — на 1,29%, до 656,46 руб./кг;

подсолнечное масло — на 1,1%, до 120,4 руб./кг;

сливочное масло — на 1%, до 654,65 руб./кг;

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в республике подорожали полукопченая и вареная колбаса, макароны из пшеничной муки высшего сорта, мясные консервы для детского питания, питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, вермишель и яблоки. Минимально выросли средние цены на баранину и свинину (кроме бескостного мяса), мороженую неразделанную рыбу, фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль, пшеничную муку и печенье, следует из данных Татарстанстата.

Подорожали в регионе за неделю и пять овощей «борщевого набора». Заметнее всего выросла средняя цена моркови — на 5,16%, до 29,45 рубля за килограмм.



Напомним, в конце ноября — начале декабря в Татарстане подешевели свежие помидоры, сахар-песок, гречка, сосиски и сардельки. Без изменений за неделю осталась средняя цена говядины (кроме бескостного мяса) и творога.



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Татьяна Демина