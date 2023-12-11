Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели помидоры и сахар

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с 27 ноября по 4 декабря 2023 года подешевели некоторые продукты питания, в том числе сахар-песок и свежие помидоры. Без изменений за неделю осталась средняя цена говядины (кроме бескостного мяса) и творога — 489,63 рубля и 353,2 рубля за килограмм соответственно.

Заметнее всего в Татарстане за неделю подешевели свежие помидоры. Средняя цена уменьшилась на 5,9%, до 175,56 рубля за один килограмм.

На 1,62% в регионе за неделю подешевел сахар-песок. Средняя цена килограмма на 4 декабря составила 66,11 рубля.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в республике подешевели гречка, маргарин, пшено, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сосиски и сардельки. Минимально снизились средние цены на куриное мясо (кроме куриных окорочков), сухие молочные смеси для детского питания, шлифованный рис, следует из данных Татарстанстата.

Подорожали в Татарстане в конце ноября — начале декабря пять овощей «борщевого набора». Заметнее всего выросла средняя цена моркови — на 5,16%, до 29,45 рубля за килограмм.



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Татьяна Демина