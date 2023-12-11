В Татарстане в начале декабря подорожал «борщевой набор»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце ноября — начале декабря 2023 года в Татарстане выросли средние цены на пять овощей, входящих в так называемый борщевой набор. Заметнее всего из них подорожала морковь — на 5,16%, до 29,45 рубля за килограмм.

На 1,48% за неделю в республике подорожал репчатый лук. Средняя цена на 4 декабря составила 29,53 рубля за килограмм.

Картофель в регионе с 27 ноября по 4 декабря подорожал на 1,41%, до 21,78 руб./кг, столовая свекла — на 1,21%, до 30,05 руб./кг. Средняя цена свежей белокочанной капусты увеличилась на 0,57%, до 25,05 рубля за килограмм, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 20 по 27 ноября в Татарстане подешевели морковь (-0,91%) и репчатый лук (-0,31%). Заметнее всего в «борщевом наборе» за эту неделю подорожала столовая свекла — на 2,74%.



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Татьяна Демина