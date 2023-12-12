Исследование: годовую премию ожидают более трети жителей Казани

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Сервис SuperJob провел исследование и выяснил, сколько казанцев рассчитывают на получение премии по итогам года. Ожидают выплат 36% горожан.

Заявили о намерении поощрить сотрудников 44% казанских компаний. В каждой четвертой — 25% — выплаты получат все сотрудники, 19% премируют персонал выборочно. В Москве дополнительные бонусы по итогам года будут выплачивать чаще. При этом столичные работодатели склоняются к тому, чтобы поощрять весь штат. В Санкт-Петербурге больше награждают избирательно.

Надеются на «тринадцатую» зарплату 36% казанцев. Интересно, что женщины ожидают дополнительные выплаты чаще мужчин. Молодежь до 34 лет рассчитывает на премию больше, чем старшие коллеги. Наиболее уверены в получении надбавки респонденты с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Каждый пятый казанец — 19% — планирует потратить премию на выплату займов и долгов. Формировать накопления планируют 15% опрошенных горожан, отправиться в поездку — 11%. Также участники исследования собираются потратить средства на праздничные подарки и нужды семьи (по 10%).

Напомним, в подавляющем большинстве российских компаний — 84% — работников поощряют повышенной премией. Наиболее популярными причинами для выплаты вознаграждения стали перевыполнение месячного или квартального плана, день рождения (по 68%), государственные праздники (59%), достижение солидного стажа работы (57%), а также свадьба или пополнение в семье (56%).

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Галия Гарифуллина