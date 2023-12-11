КАМАЗ утвердил стратегию развития до 2030 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» утвердил программу стратегического развития компании до 2030 года. Решение принято 8 декабря на заседании под председательством генерального директора ГК «Ростех» Сергея Чемезова. В нем принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба предприятия.



В числе ключевых целей, которые КАМАЗ планирует достичь до 2030 года, — выручка в размере 806 млрд рублей и реализация 60 тысяч грузовиков. Доля продаж за рубежом должна составить 16%, а рентабельность по EBITDA — 9%.

Среди основных направлений развития — новая продуктовая линейка КАМАЗа, которая включает грузовики поколения К5+, новые семейства пассажирского транспорта и автомобилей Компас, безуглеродный и высокоавтоматизированный транспорт. Также это новые бизнесы — карьерная и вездеходная техника, комплексные транспортные решения, экосистема сервисов.

Компания направит усилия на модернизацию производственных мощностей, отвечающих передовому уровню автомобилестроения.

Напомним, президент России Владимир Путин поблагодарил КАМАЗ за постоянное обновление производственных мощностей.



— Особые слова благодарности за то, что вы не на старой базе все это делаете, а постоянно обновляете производственные мощности и новые продукты выдаете на рынок. Вот это очень здорово. Спасибо большое, — обратился Путин к руководителю КАМАЗа Сергею Когогину.

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Маргарита Головатенко