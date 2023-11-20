Владимир Путин поблагодарил КАМАЗ за постоянное обновление производственных мощностей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин поблагодарил КАМАЗ за постоянное обновление производственных мощностей.



— Особые слова благодарности за то, что вы не на старой базе все это делаете, а постоянно обновляете производственные мощности и новые продукты выдаете на рынок. Вот это очень здорово. Спасибо большое, — обратился Путин к руководителю ПАО «КАМАЗ» Сергею Когогину.

Он подчеркнул, что производство техники — важная составляющая всей совместной работы по развитию общественного транспорта, сообщает «РИА Новости».

1 ноября КАМАЗ презентовал три новинки на Петербургском международном газовом форуме.

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Маргарита Головатенко