Ежегодный ущерб от изменения климата в России оценили в 580 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Климатические изменения ежегодно наносят ущерб России примерно в 580 млрд рублей. Об этом на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата рассказала вице-президент «Сбербанка» по ESG Татьяна Завьялова.

— Занимаясь плотно оценкой климатических рисков, мы предварительно оцениваем ущерб от изменений климата в России с 2023 по 2027 годы в среднем в 580 млрд рублей ежегодно, — приводит ее высказывания «Интерфакс».

Для некоторых регионов, которые наиболее подвержены погодным изменениям, ежегодные потери могут составлять 5-6% валового регионального продукта, сообщила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всемирный банк решил увеличить долю в своем годовом финансировании на связанные с климатом проекты с 35 до 45%. На эти цели с 2025 года направят более $40 млрд.

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Айрат Назипов