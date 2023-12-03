Всемирный банк увеличит долю климатического финансирования до 45%

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Всемирный банк решил увеличить долю в своем годовом финансировании на связанные с климатом проекты с 35 до 45%, направив на эти цели с 2025 года более $40 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ВБ Аджай Банга.

— В целях активизации борьбы с изменениями климата Группа Всемирного банка решила направить 45% своего годового финансирования за финансовый год с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, на проекты, связанные с климатом. Увеличение амбиций означает использование на эти цели более $40 млрд, что примерно на девять миллиардов больше, чем было запланировано ранее, — сказал он.

В октябре Всемирный банк прогнозировал рост внутреннего валового продукта России на 1,6% в 2023 году. Аналитики считают, что рост ВВП в 2024 году ожидается на уровне 1,3%. В 2025-м ВБ ожидает +0,9%.

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Максим Кокунин