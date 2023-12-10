В Татарстане провели кадастровую оценку 2,8 млн объектов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане завершили государственную кадастровую оценку объектов капитального строительства. Оценке подлежали здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства и парковки — всего 2,8 млн объектов, сообщили в пресс-службе республиканского Росреестра.

— На сегодняшний день определена кадастровая стоимость более 2,8 млн объектов недвижимости. Ранее, в 2022 году, была проведена государственная кадастровая оценка более 1,7 млн земельных участков. Законом предусмотрено проведение массовой оценки не реже одного раза в четыре года, — сообщил заместитель руководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров.

С начала 2024 года заниматься вопросами по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на территории республики будет комиссия, которая создается при Министерстве земельных и имущественных отношений Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Оспорить кадастровую стоимость могут юридические и физические лица, если результатами определения кадастровой стоимости затронуты их права и обязанности. Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в комиссии или в суде на основании установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости, определенной на дату, по состоянию на которую определена его кадастровая стоимость, — объяснил заместитель министра земельных и имущественных отношений Алмаз Киямов.

В прошлом году «Реальное время» писало о массовой переоценке земель. По ее итогам кадастровая стоимость большинства объектов недвижимости значительно выросла — где-то на 1/3, где-то втрое, а где-то и того больше.

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Айрат Назипов