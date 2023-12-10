Азнакаевский район Татарстана потратит на противоэпидемические мероприятия миллион рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Азнакаевского района Татарстана направит миллион рублей на проведение противоэпидемических мероприятий. Оказывать услуги необходимо на протяжении 2024 года, выяснило «Реальное время».

Весной и осенью подрядчику нужно оказать услуги по дератизации. Обработка от грызунов должна проводиться с использованием родентицидов или эквивалентного средства. В апреле и мае необходимо провести в парках акарицидную обработку (против клещей). А уже летом исполнитель окажет услуги по противомалярийным обработкам. Дезинсекцию специалисты выполнят на водоемах.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В зависимости от эпидемиологической ситуации заказчику нужно будет проводить очаговую дезинфекцию. Она должна проводиться физическими, химическими и комбинированными способами дезинфекционными группами. Организовывать такие процедуры будут по заявкам от ведомств и учреждений. Она включает в себя уничтожение патогенных микробов в окружающей среде, а также обеззараживание объектов.



В сентябре в Татарстане утвердили затраты на противоэпидемические мероприятия для определения объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципалитетов республики. Затраты на одного человека в 2024 году утверждены в размере 18,94 рубля.

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Айрат Назипов