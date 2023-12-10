Азнакаевский район Татарстана потратит на противоэпидемические мероприятия миллион рублей
Исполком Азнакаевского района Татарстана направит миллион рублей на проведение противоэпидемических мероприятий. Оказывать услуги необходимо на протяжении 2024 года, выяснило «Реальное время».
Весной и осенью подрядчику нужно оказать услуги по дератизации. Обработка от грызунов должна проводиться с использованием родентицидов или эквивалентного средства. В апреле и мае необходимо провести в парках акарицидную обработку (против клещей). А уже летом исполнитель окажет услуги по противомалярийным обработкам. Дезинсекцию специалисты выполнят на водоемах.
В зависимости от эпидемиологической ситуации заказчику нужно будет проводить очаговую дезинфекцию. Она должна проводиться физическими, химическими и комбинированными способами дезинфекционными группами. Организовывать такие процедуры будут по заявкам от ведомств и учреждений. Она включает в себя уничтожение патогенных микробов в окружающей среде, а также обеззараживание объектов.
В сентябре в Татарстане утвердили затраты на противоэпидемические мероприятия для определения объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципалитетов республики. Затраты на одного человека в 2024 году утверждены в размере 18,94 рубля.
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