Кабмин Татарстана утвердил затраты на противоэпидемические мероприятия

В Татарстане утвердили затраты на противоэпидемические мероприятия для определения объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципалитетов республики, следует из проекта постановления Кабмина.



Затраты утверждены на одного человека на три последующих года в объемах:

на 2024 год — 18,94 рубля;

на 2025 год — 19,70 рубля;

на 2026 год — 20,49 рубля.

Постановление вступит в силу, начиная с 2024 года — с 1 января. Субвенции выделяются районам Татарстана из регионального бюджета.

realnoevremya.ru (архив)

Затраты на противоэпидемические мероприятия в таком же объеме Кабмин утверждал в августе.

В 2023 году в Казани на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий из городского бюджета выделили 2,3 млн рублей. Мероприятия проводятся по распоряжениям или предписаниям Управления Роспотребнадзора по Татарстану или по экстренным извещениям лечебно-профилактических учреждений Казани.

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Маргарита Головатенко