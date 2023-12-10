Американская фирма предупредила о глобальном дефиците пороха

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Американский производитель боеприпасов Vista Outdoor предупредил о глобальном дефиците пороха. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на компанию.

— Поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемом глобальном дефиците пороха, и таким образом, они существенно повысили наши цены, — рассказали в фирме.

Там сообщили, что дефицит ожидается из-за мировых событий.

На сегодняшний день в мире насчитывается 55 вооруженных конфликтов. Такой показатель является рекордным со времен Второй мировой войны.

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Айрат Назипов