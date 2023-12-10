Татарстанская фирма выплатила долги сотрудникам ЧОП после возбуждения уголовного дела

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В Татарстане компания погасила задолженность перед пятью сотрудниками частного охранного предприятия. Это произошло после возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК России — «Невыплата заработной платы».

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, руководство не выплачивало зарплату в разные периоды этого года. Суммарно компания задолжала сотрудникам ЧОП 423 тысячи рублей.

В итоге следователи добились погашения задолженности по заработной плате. Решается вопрос о прекращении уголовного дела.

realnoevremya.ru (архив)

В сентябре Следственные органы СК России по Татарстану в ходе расследования уголовного дела добились погашения долга по зарплате трем сотрудникам татарстанской фирмы. По версии следствия, руководство с мая 2021 по ноябрь 2022 года не выплачивало заработную плату сотрудникам, в связи с чем перед ними образовалась задолженность в размере более 417 тыс. рублей.

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Айрат Назипов