После возбуждения уголовного дела татарстанская фирма выплатила своим работникам почти полмиллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Следственные органы СК России по Татарстану в ходе расследования уголовного дела добились погашения долга по зарплате трем сотрудникам татарстанской фирмы. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, руководство с мая 2021 по ноябрь 2022 года не выплачивало заработную плату сотрудникам, в связи с чем перед ними образовалась задолженность в размере более 417 тыс. рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Задолженность полностью погашена, в связи с чем принято решение о прекращении уголовного дела, — добавил Шептицкий.



В Татарстане на 1 сентября 2023 года не была зарегистрирована просроченная задолженность по зарплате. Так, она отсутствует в республике 14 месяцев подряд. В целом в ПФО задолженность по зарплате на 1 сентября составила 21,9 млн рублей. Больше половины этой суммы пришлось на Саратовскую область — 12,1 млн рублей.

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Илина Хакимова