В Челнах ночью на пожаре спасли мужчину

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Набережных Челнах ночью произошел пожар в квартире по улице Маршала Жукова, дом № 34/32, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



В однокомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома горели мебель и вещи на площади 4 кв. м.

Сотрудники пожарной охраны из горящей квартиры спасли мужчину 1982 года рождения. Он получил ожоги правой руки, спины и правой ноги (30%) и отравление продуктами горения. Его госпитализировали в БСМП Челнов.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Пострадавший пояснил, что употреблял спиртные напитки и уснул с непотушенной сигаретой.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Прокуратура Набережных Челнов завершила проверку после пожара на авторынке «Гараж-500» и направила в следственный отдел СУ СКР по Татарстану материалы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Изначально площадь пожара на авторынке «Гараж-500» оценивалась в 6,8 тысячи «квадратов». По уточненным данным она составила 11 671,4 «квадрата».



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Маргарита Головатенко