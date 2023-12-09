Эксперты: санкции на российские алмазы могут привести к подорожанию ювелирных украшений

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Санкции «Большой семерки» на российские алмазы могут привести к локальному скачку цен на эти драгоценные камни, также могут подорожать ювелирные украшения с бриллиантами, считают опрошенные «РИА Новости» эксперты.



По их словам, Россия — один из ключевых игроков на рынке алмазов. Как отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев, производитель алмазов «Алроса» уже продолжительное время работает под угрозой санкционного давления, в связи с чем компания заблаговременно перестроила логистику и рынки сбыта.

Независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов допускает скачок цен на 10—15% в январе 2024 года, хотя и непродолжительный, «поскольку спрос на алмазы слаб».

СМИ сообщили, что с 1 января 2024 года страны Группы семи (G7) введут запрет на алмазы из России. «Большая семерка» планирует ввести поэтапный запрет на импорт российских алмазов из третьих стран примерно с 1 марта. С 1 сентября рассчитывается создать надежный механизм проверки и сертификации необработанных алмазов. На промышленные алмазы запрет распространяться не будет.

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Маргарита Головатенко