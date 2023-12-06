Reuters: страны G7 введут запрет на алмазы из России с 1 января

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

С 1 января 2024 года страны Группы семи (G7) введут запрет на алмазы из России, сообщает Reuters со ссылкой на итоговое заявление саммита.



«Большая семерка» планирует ввести поэтапный запрет на импорт российских алмазов из третьих стран примерно с 1 марта. С 1 сентября рассчитывается создать надежный механизм проверки и сертификации необработанных алмазов. На промышленные алмазы запрет распространяться не будет.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

13 ноября Еврокомиссия завершила подготовку 12-го пакета санкций против России. В нем сделали упор на персональные санкции, экономические и секторальные ограничения. Это коснулось и экспортных ограничений, включая алмазы.

Представители крупных алмазных компаний начали предпринимать ряд шагов для восстановления цен на камни. На активные действия их подтолкнуло падение цен на 25—30%.

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Маргарита Головатенко